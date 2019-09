Black Lightning: online il nuovo extended trailer della terza stagione

L'emittente televisiva The CW ha recentemente condiviso un poster con il nuovo costume di Black Lightning, inoltre per la gioia di tutti i fan è possibile dare un primo sguardo all'extended trailer della terza stagione delle avventure della famiglia di supereroi.

Il video, che trovate in calce alla notizia, mostra il personaggio interpretato dall'attore Cress Williams rinchiuso in un istituto governativo, mentre nel resto del paese la situazione sembra diventare sempre più grave.

Toccherà quindi alle sue due figlie Jennifer e Anissa, conosciute come Lightning e Thunder, farsi avanti per sconfiggere le minacce nei confronti degli abitanti di Freeland, anche se questo vorrà dire mettere a repentaglio la loro vita. Nel video abbiamo anche potuto vedere le prime scene con protagonisti i Markovian, e al ritorno del personaggio con il volto di Marvin Jones III. Oltre a lui ritroveremo Christine Adams, James Remar e Al-Jaleel Knox Se cercate ulteriori informazioni sulla serie, sono state recentemente pubblicate le foto della premiere di Black Lightning che si intitolerà "The Book of Occupation: Chapter One".

La serie andrà in onda a partire dal prossimo 7 ottobre, mentre in Italia dovrebbe arrivare nel corso del 2020 trasmessa in streaming su Netflix.

Cosa ne pensate del trailer per la terza stagione? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.