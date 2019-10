Black Lightning: online la sinossi ufficiale di due nuovi episodi

Come avete potuto vedere nel trailer di Black Lightning, non è un buon momento per la famiglia Pierce, costretta a combattere divisa contro la minaccia dei Markoviani. Scopriamo quindi quale sarà la trama di due episodi della terza stagione.

Entrambe le puntate faranno parte dell'arco narrativo "The Book of Occupation", diviso in tre diversi capitoli. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dall'emittente The CW: "Separati. Mentre Freeland è sotto occupazione, la famiglia Pierce viene spinta in direzioni diverse. Jefferson e Lynn si scontrano a causa delle idee diverse. Nel frattempo Anissa si ribella usando l'identità di Blackbird mentre Jennifer si sente impotente, nonostante i suoi poteri". Nella puntata troveremo Marvin Jones III, Jordan Calloway e Damon Gupton. L'episodio è stato girato da Oz Scott e sceneggiato da Charles Holland.

La terza puntata invece ci mostrerà: "La scoperta da parte di Lynn che Jefferson si è messo d'accordo con l'Agente Odell senza parlarne con lei, ha messo la loro relazione sotto tensione. Nel frattempo Anissa e Grace si incontrano in un momento emozionante". Guest star saranno Marvin Jones III, Damon Gupton e Jordan Calloway. Benny Boom è il regista, mentre la sceneggiatura è opera di Pat Charles.

Ricordiamo inoltre che la serie farà parte, insieme alle altre dell'Arrowverse, dell'ambizioso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, nel frattempo il protagonista di Black Lightning ha mostrato il nuovo costume che indosserà nelle puntate inedite.