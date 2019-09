Black Lightning: online la sinossi ufficiale del primo episodio della terza stagione

Dopo aver visto la prima key art dedicata a Black Lightning 3, scopriamo quale sarà la trama della prima puntata della terza stagione grazie alla sinossi ufficiale condivisa dall'emittente televisiva The CW.

Ecco come si intitolerà l'episodio iniziale: "The Book of Occupation: Chapter One The Birth of Blackbird", notiamo quindi che Thunder cambierà di nuovo identità, assumendo quella di Blackbird. Leggiamo la trama della premiere della stagione inedita: "Nelle nuove puntate troveremo Jefferson Pierce nelle mani dell'ASA insieme a sua moglie Lynn e sotto il controllo dell'agente Odell. Jennifer è isolata e Freeland dovrà fare a meno di Black Lightning e Thunder. Anissa grazie al suo alter ego Blackbird e all'aiuto di Gambi riesce a fuggire ad Odell. Nel cast troveremo anche Marvin Jones III e Damon Gupton. L'episodio è stato scritto e diretto da Salim Akil".

L'attore Cress Williams ha voluto rivelare qualcosa in più sulla stagione affermando che: "Jefferson dovrà fare un grande sacrificio. Sarà questo che lo porterà ad andare avanti ad inizio stagione".

Ricordiamo che la serie andrà in onda a partire dal prossimo 7 ottobre, in Italia le prime due stagioni sono disponibili nel catalogo di Netflix, ma non abbiamo ancora conferme riguardo alle puntate inedite. Nel frattempo vi lasciamo con questo trailer di Black Lightning 3.