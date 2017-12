Black Lightning pattuglia le strade della sua città nel nuovo trailer rilasciato da The CW

Mentre le serie dell’, a partire dalla prossima settimana, si prenderanno la consueta pausa, Black Lightning si appresta ad esordire sulla rete statunitense. Proprio nelle ultime ore, il network ha rilasciato la versione estesa del trailer diffuso durante “ Crisis on Earth-X ”.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato ci mostra Jefferson Pierce (Cress Williams) pattugliare le strade della propria città nei panni del vigilante Black Lightning. Dopo essersi ritirato, il supereoe sarà costretto a indossare nuovamente i panni di Fulmine Nero per salvare la vita ad una delle sue figlie.



Nafessa Williams e China Anne McClain saranno infatti Anissa e Jenifer Pierce, le due figlie dell'eroe, mentre James Remar e Marvin "Krondon" Jones III interpreteranno Peter Gambi e Tobias White, rispettivamente il miglior amico ed il peggior nemico del vigilante.



Non è ancora chiaro se il personaggio riuscirà o meno ad attraversare il Multiverso per unirsi al resto dei supereroi portati sul piccolo schermo da Greg Berlanti, ma considerando che Supergirl è stata più volte su Terra-1, è probabile che Black Lightning, alla lunga, riesca a fare altrettanto.



La serie debutterà il prossimo 16 gennaio, subito dopo la premiere di mid-season di The Flash. Avete già visto le foto tratte dalla season premiere di Black Lightning e diffuse solo qualche giorno fa?