Black Lightning: ecco il primo poster ufficiale della stagione 4

Nonostante il forte dispiacere da parte dei fan per la chiusura di Black Lightning dopo la quarta stagione, i fan non vedono l'ora di scoprire cosa ne sarà di Jefferson Pierce e della sua famiglia di supereroi.

Black Lightning è stata gestita come una serie a sé stante, è stata infatti prodotta ad Atlanta, anzichè a Vancouver, dove vengono girate le altre serie della CW di Berlanti. La scorsa stagione, durante l'evento di Crisis on Infinite Earths, i mondi in cui si svolgono sia Black Lightning che Supergirl sono stati fusi nella linea temporale principale, ed entrambi i personaggi si sono uniti a una squadra che è essenzialmente la versione dell'Arrowverse della Justice League.

Intanto il nuovo poster appena rilasciato, ci mostra la famiglia dei supereroi quasi al completo che molto probabilmente apparirà anche nello spin-off di Black Lightning che presto entrerà in produzione. Dai primi commenti ufficiali dello staff di produzione sembra infatti chela serie su Painkiller sia vista come una continuazione o un'evoluzione della storia che è stata raccontata nel corso di Black Lightning. Non è però ancora chiaro come verranno impostate le cose, nè tantomeno se i membri della famiglia Pierce faranno una semplice apparizione o se saranno dei membri regolari del cast.

Intanto, se vi va, date uno sguardo al trailer della stagione finale di Black Lightning.