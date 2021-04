Black Lightning: Prime immagini per lo spin off dedicato a Painkiller

Il network televisivo The CW è al lavoro su uno spin off di un personaggio di Black Lightning: ci riferiamo a Painkiller, supereroe con il volto di Jordan Calloway. Vediamo le immagini dedicate alla puntata che dovrebbe introdurre le vicende della nuova serie.

In calce alla notizia trovate le numerose immagini dedicate alla settima puntata di Black Lightning 4, episodio intitolato "Painkiller", che darà il via alle vicende legate a Khalil Payne, personaggio che incontrerà Anissa Pierce e Grace Choi mentre si trovano in luna di miele. Durante la loro riunione comunque Painkiller cercherà di uccidere la coppia, anche se per ora non sappiamo ancora come si svilupperanno le vicende dello show. La puntata andrà in onda in America il prossimo 12 aprile ed è stata scritta e diretta da Salim Akil, mentre non sappiamo ancora quando saranno disponibili gli episodi di Black Lightning in Italia.

Su Netflix sono presenti le prime tre stagioni della serie incentrata sulla famiglia Pierce e i loro vari avversari presenti nella città di Freeland, lo spin off su Painkiller invece sarà ambientato ad Akashic Valley. Nelle scorse settimane è stata presentata una nuova aggiunta al cast di Black Lightning: si tratta di Laura Kariuki, che dovrebbe sostituire una attrice dello show.