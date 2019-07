Black Lightning: il protagonista della serie alla ricerca di nuovi alleati

Dopo una convincente seconda stagione di Black Lightning, il supereroe interpretato da Cress Williams è pronto ad affrontare una nuova minaccia. La posta in gioco si fa sempre più alta, per questo l'attore si è dichiarato interessato ad un'improbabile alleanza.

Parlando ai microfoni di TV Line il protagonista di Black Lightning ha voluto precisare che, nonostante non sia lui a decidere della storia della serie TV, di fronte alla possibile distruzione di Freeland sarebbe disposto a combattere insieme a Tobias Whale.

Il rapporto tra i due non è proprio idilliaco, soprattutto dopo che la seconda stagione delle avventure del Fulmine Nero si è conclusa con l'esilio e la sconfitta del personaggio interpretato da Marvin Jones III, conosciuto ai più come Krondon. Comunque, come conferma lo stesso Cress, le sue parole sono semplicemente il suo punto di vista sulla questione: l'attore si fida ciecamente dell'ottimo lavoro svolto dagli sceneggiatori, sopratutto per l'evoluzione affrontata dal personaggio.

Non è la prima volta che un attore della serie TV si sbilancia facendo previsioni sul futuro dello show, come potete leggere nell'intervista di uno dei protagonisti di Black Lightning.

La minaccia posta dai Markovian riuscirà a far avvicinare i personaggi di Tobias Whale e Jefferson Pierce? Fateci sapere il vostro parere con un commento alla notizia!