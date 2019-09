Black Lightning: pubblicate le foto della première della terza stagione

Tornerà quest'autunno con la terza stagione su The CW - in Italia su Netflix - lo show Black Lightning, basato sull'omonimo personaggio della DC Comics, Fulmine Nero. Online sono state pubblicate le prime foto della première, che mostrano come potrebbe apparire la famiglia Pierce in questo nuovo e imminente ciclo di episodi.

Jefferson Pierce e il resto della sua famiglia combattono il crimine nella città di Freeland. Una delle minacce che mettono in pericolo i cittadini si è manifestata nel finale della seconda stagione, con l'avvertimento di una guerra imminente con la nazione di Markovia.

Le foto rese pubbliche sono quelle di The Book of Occupation: Chapter One. Come si può vedere dalle foto Jefferson Pierce non compare e ciò potrebbe riguardare il conflitto con Markovia.



Cress Williams, star dello show, aveva spiegato come la guerra abbia sconnesso molto di più la famiglia e l'impatto del conflitto di Markovia:"La famiglia è probabilmente la più sconnessa che abbia mai avuto. L'intero conflitto markoviano ha portato tutti in direzioni diverse". In questo momento sono in corso le riprese del quarto episodio.

"Jefferson compie un enorme sacrificio" ha spiegato Cress Williams "Questo sacrificio è ciò che lo spinge all'inizio della terza stagione".

Pochi giorni fa è stato diffuso il primo teaser trailer della terza stagione di Black Lightning, che arriverà nuovamente in Italia su Netflix nel 2020.