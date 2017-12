Black Lightning: pubblicato in rete un nuovo, elettrizzante poster

In meno di un mese, debutterà su The CW il nuovo show di Greg Berlanti, che porterà sullo schermo il supereroe Black Lightning , che avrà come protagonista Cress Williams.

La serie tv sarà incentrata su Jefferson Pierce, che abbiamo visto pattugliare le strade della città nell'ultimo trailer diffuso, in cui è costretto ad "interrompere" la pace familiare delle due figlie per il bene della città, a causa della crescente corruzione che si sta diffondendo a macchia d'olio.

The CW, nella giornata di oggi, ha diffuso il poster che trovate in calce, che vede Jefferson Pierce (Cress Williams) al centro, accompagnato dalle due figlie Anissa (Nafessa Williams) e Jennifer (China Anne McClain).

Il cast è completato da Christine Adams, che interpreterà Lynn Pierce, James Remar che darà il volto a Peter Gambi, e Damon Gupton che sarà Henderson. La messa in onda del primo episodio di Black Lightning è prevista per il prossimo 16 Gennaio 2018 in America, mentre sull'eventuale approdo in Italia ancora non sono disponibili molte informazioni.