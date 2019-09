Black Lightning ritorna nel primo teaser trailer ufficiale della terza stagione

Lo scorso agosto la CW annunciata ufficialmente l'anticipo della premiere dell'attesa Black Lightning 3 dal 21 al 7 ottobre 2019, rivelando inoltre la presenza dei personaggi della serie nell'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite, in sostanza primo approdo della famiglia del Fulmine Nero nell'Arrowverse.

Nelle ultime ore, invece, proprio in vista della messa in onda del primo episodio della terza stagione, l'emittente americana ha diffuso online un primo e promettente teaser trailer per il nuovo ciclo narrativo del progetto supereroistico ideato da Salim Akil e con protagonista Cress Williams nei panni dell'eroe titolare.



Come promesso in precedenza dai creatori e dai produttori, nella terza stagione di Black Lightning si affronteranno di petto molti più problemi sociali rispetto al passato e ci saranno molti più super-criminali, il che mette il nostro Jefferson Pierce in una situazione davvero complicata. In effetti, il quadro della situazione che viene fuori da questo nuovo teaser sembra decisamente complicato, con il protagonista apparentemente imprigionato e le sue figlie in azione in una campagna per avere giustizia.



Black Lightning 3 è attesa sulla CW in America il prossimo 7 ottobre, tra meno di un mese. Quanto state aspettando il ritorno della famiglia Pierce? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.