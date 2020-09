Black Lightning, la serie CW sorprende i fan nei temi #Blacklivesmatter

A modo suo, Black Lightning di casa CW è uno show unico. Non solo è entrato ufficialmente nell'Arrowverse soltanto dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, ma è anche l'unico prodotto del servizio di stampo supereroistico ad essere interamente incentrato su eroi di colore, per l'esattezza afroamericani.Black Lightning di casa CW

In aggiunta, la serie prende anche esperienza ben radicate nel reale e riflette qualitativamente ben oltre i limiti base dei colleghi. Per il cast e anche per i tanti fan, per questo Black Lightning è la serie supereroistica più importante del momento, guardando soprattutto ai tanti omicidi o aggressioni di afroamericani commessi da poliziotti bianchi e la sempre più centralità del movimento #BlackLivesMatter.



Comicbook ha dunque chiesto al cast della serie durante il panel di ieri al DC FanDome sulle serie televisiva di provare a spiegare perché la gente ami così tanto lo show, e per l'attore Marvin Krondon Jones III, interprete di Tobias Whale, si riduce tutto "al potere della verità":



"È la verità al potere, il nostro significato, lo stato del nostro governo anche se agiamo in un mondo fittizio. Penso che tutto questo si allinei molte volte con la corrente socio-politica e culturale che stiamo vivendo oggigiorno. E parla soprattutto alle persone che stanno realmente vivendo questi momenti, le persone delle comunità nere, che intercettano nella nostra realtà fittizia e romanzata la verità che li circonda. Credo sia capace di risuonare anche con molte altre comunità, perché ricca di dignità e integrità".