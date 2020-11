Black Lightning, la serie incentrata su una famiglia di eroi terminerà con la stagione 4

L'acclamata serie di supereroi Black Lightning è destinata a concludersi con la sua prossima quarta stagione, che inizierà nella primavera del 2021. Recentemente, The CW avrebbe chiesto ai produttori della serie di costruire una backdoor per un potenziale spin-off.

La serie, incentrata sul supereroe ed educatore Jefferson Pierce/Black Lightning (Cress Williams), ha debuttato nel gennaio 2018 ed è diventata il primo dei numerosi spettacoli di supereroi della The CW incentrato su una famiglia di eroi, con le figlie di Pierce Jennifer (China Anne McClain) e Anissa (Nafessa Williams) che interpretano i ruoli di Fulmine e Tuono.



Dai primi commenti ufficiali dello staff di produzione sembra che Painkiller sia visto come una continuazione o un'evoluzione della storia che stavano raccontando in Black Lightning. Quanti membri del cast di Black Lightning reciteranno regolarmente in quella serie, ammesso che vada avanti, a questo punto nessuno sa.



"Quando abbiamo iniziato il viaggio di Black Lighting, sapevo che Jefferson Pierce e la sua famiglia di potenti donne nere sarebbero stati un'aggiunta unica al genere dei supereroi", ha detto il creatore della serie Salim Akil a Variety in una dichiarazione. "L'amore che Blerds e tutti i fan dei fumetti di tutto il mondo hanno mostrato a questa serie nelle ultime tre stagioni ha dimostrato quello che immaginavamo, le persone di colore vogliono vedersi in tutte le loro complessità."



"Grazie al cast fenomenale, agli sceneggiatori e alla troupe senza i quali niente di tutto questo sarebbe stato possibile", ha aggiunto Akil. "Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che siamo stati in grado di fare e dei momenti che siamo stati in grado di creare nel dare vita alla prima famiglia afroamericana di supereroi della DC per la cultura. Sono molto grato a Peter Roth, Warner Bros. TV , Mark Pedowitz, The CW Network e Greg Berlanti per la loro collaborazione e il sostegno della mia visione ad ogni passo di questo cammino. Mentre quarta stagione potrebbe essere la fine di un viaggio, sono estremamente entusiasta di inaugurare un nuovo capitolo e una continua collaborazione con The CW mentre raccontiamo la storia di Painkiller ".



Black Lightning è stata gestita come una serie a sé stante, anche se prodotta ad Atlanta, piuttosto che a Vancouver, dove vengono girate le altre serie della The CW. La scorsa stagione, durante l'evento "Crisis on Infinite Earths", i mondi in cui si sono svolti sia Black Lightning che Supergirl sono stati fusi nella linea temporale principale, ed entrambi i personaggi si sono uniti a una squadra che è essenzialmente la versione dell'Arrowverse della Justice League.



L'ultima stagione dello show, quindi, sarà la prima stagione completa della serie ambientata su Earth-Prime e ha, in teoria, il potenziale per generare alcune storie crossover con altri spettacoli dell'Arrowverse come The Flash, DC's Legends of Tomorrow e Batwoman che ha abbracciato il suo potere nel nuovo teaser trailer della seconda stagione.