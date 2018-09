Black Lightning: lo showrunner anticipa brevemente alcuni eventi della seconda stagione

TVLine ha diffuso una foto in esclusiva di Tobias, uno dei personaggi che torneranno nella seconda stagione di Black Lightning, show DC basato sul personaggio Fulmine Nero. Lo showrunner Salim Akil si è soffermato su alcuni aspetti dei nuovi episodi che saranno disponibili nuovamente su Netflix, anticipando alcuni dettagli.

Nella didascalia della foto diffusa da TVLine si legge che 'la seconda stagione, secondo quanto riferito, riprende solo una settimana dopo gli eventi del finale di stagione e lo showrunner Salim Akil spiega che 'avremo a che fare con le conseguenze della Green Light che colpisce le strade e soprattutto le conseguenze delle figlie di Jefferson che scoprono di avere poteri'. Sembra fantastico, vero?'.

Black Lightning è stata rinnovata il 2 aprile scorso da The CW per una seconda stagione, con il cast originale che tornerà rispettivamente con Cress Williams nel ruolo del protagonista Fulmine Nero, insieme a China Anne McClain, Nafessa Williams, Christine Adams, Marvin Jones III, Damon Gupton e James Remar.

La prima stagione di Black Lightning è stata pubblicata su Netflix dallo scorso 23 gennaio con un episodio a settimana. Negli Stati Uniti va in onda sul canale The CW.

Ogni episodio ha una durata di 42 minuti.