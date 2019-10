Black Lightning 3: la sinossi del quarto episodio dello show The CW

The CW ha pubblicato la sinossi del quarto episodio della terza stagione di Black Lightning, in onda il prossimo 28 ottobre, con il titolo The Book of Occupation: Chapter Four. Nell'episodio ci saranno alcuni grandi cambiamenti che incidono su Freeland e ormai giunti alla resa dei conti. La terza stagione della serie è ancora inedita in Italia.

Durante i primi episodi della stagione i momenti di stress che ricadono sulla famiglia sono aumentati, con una rottura piuttosto grave tra Lynn e Jefferson, nonostante il buon rapporto della passata stagione. L'episodio in questione invece racconta l'enorme pressione a cui si sta sottoponendo Lynn per trovare una soluzione a ciò preoccupa e minaccia la città.



Christine Adams spiega:"Se pensate all'ultima battuta della seconda stagione, quando Odell è arrivato ha praticamente lanciato una bomba nelle loro vite. Tutto questo è destinato a causare una tensione nella relazione e va a scavare in vecchie ferite. Allo stesso la sta incolpando per l'intera faccenda della Green Light".

La sinossi racconta:"Jefferson deve affrontare nuove sfide, a causa dello stato in cui riversa Freeland. Lynn si trova sotto una forte pressione mentre cerca disperatamente di trovare una soluzione alla crisi a Freeland. Nel frattempo Anissa continua il suo lavoro in clinica. Infine Jennifer vede vacillare la propria fiducia".

L'episodio è stato scritto da Adam Giaudrone e diretto da Mary Lou Belli. Nel cast anche Wayne Brady si è unito per questa terza stagione. Lo show parteciperà anche al crossover dell'Arrowverse ed è stata pubblicata una foto dal set di Crisi sulle Terre Infinite.