Black Lightning, uno spiazzante Wayne Brady nel ruolo di Gravedigger

The CW ha pubblicato una nuova immagine di Wayne Brady nei panni di Gravedigger, il suo personaggio nel nuovo episodio di Black Lightning. Il poster mostra un Brady dall'aspetto inquietante, e risulta piuttosto spiazzante per il pubblico, abituato a vederlo in ruoli comici o come conduttore televisivo.

Gravedigger - noto anche come Tyson Sykes - è descritto come un membro delle forze armate statunitensi durante la Seconda Guerra Mondiale, che divenne un "super-soldato" dopo un esperimento segreto che gli ha conferito maggiore forza, agilità, abilità tattiche e nel combattimento a mani nude. Dopo la guerra, Sykes si rifugiò nel paese di Markovia piuttosto che tornare in un'America segregazionista. Il suo obiettivo di creare una terra sovrana per i metaumani all'interno di Markovia lo pone in rotta di collisione con l'ASA e Black Lightning.

Il personaggio di Tyson, co-creato da Greg Rucka, Eric Trautmann e Joe Bennett, ha debuttato nei fumetti nel 2008 ed è il secondo a detenere il mantello di Gravedigger dopo Ulysses Hazard, che aveva quel nome dal 1977.

Wayne Brady, 47 anni, ha alle spalle una lunga carriera al cinema e in televisione, dove lo ricordiamo tra l'altro in How I Met Your Mother nel ruolo di James, il fratello di Barney Stinson. Non è tuttavia la sua prima volta in un adattamento DC Comics: prima di Black Lightning (dove ha debuttato un altro supereroe DC) ha doppiato Micron in Batman Beyond ed è apparso come guest star nell'episodio The Sons of Icarus della serie Superboy degli anni '90.

La sinossi ufficiale dell'episodio The Book of Markovia: Chapter Four recita: "Black Lightning (Cress Williams) e la sua squadra scendono su Markovia in missione per salvare Lynn (Christine Adams), che si ritrova nei guai quando incontra Gravedigger (la guest star Wayne Brady), un metaumano dalla parte markoviana."

Recentemente, l'attore Damon Gupton ha annunciato il suo addio a Black Lightning.