Black Lightning: tensioni che aumentano nel video che presenta il secondo episodio

Black Lightning è tornato su The CW con la terza stagione e i fan hanno avuto modo di constatare che la situazione per la famiglia Pierce e per Freeland è tutt'altro che rosea. Gli episodi della terza stagione sono ancora inediti in Italia e la serie di Salim Akil, basata sul personaggio della DC Comics, Fulmine Nero, tornerà su Netflix.

Freeland è in quarantena, i bambini metaumani vengono separati dalle loro famiglie e tenuti in gabbia, e anche l'agente Odell ha Jefferson e Lynn sotto controllo. Lo stesso agente sembra ingannare e portare fuori strada i Pierce su quello che realmente sta accadendo. La situazione generale è piuttosto terribile per tutti i soggetti coinvolti e sembra che possa solo peggiorare.



A questo proposito The CW ha pubblicato un video promo del secondo episodio della stagione che andrà in onda negli Stati Uniti la prossima settimana, dal titolo The Book of Occupation: Chapter Two. Pare che le cose stiano migliorando, in base a quello che si vede nelle sequenze del filmato.

Tutti i protagonisti sembrano in grado di poter risolvere la situazione ma sarà davvero così? Il cast di Black Lightning comprende Cress Williams, China Anne McClain e Nafessa Williams.

Online sono state diffuse le sinossi dei primi due episodi dello show, prodotto da DC Entertainment e Warner Bros. Television.

Nel trailer della serie si vedeva Jefferson in condizioni complicate. Una terza stagione che non è iniziata nel migliore dei modi per la famiglia Pearce e ora i fan attendono di conoscere gli sviluppi negli episodi successivi.