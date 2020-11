Black Lightning, The CW sta lavorando a uno spin-off su Painkiller

Fan dell'Arrowverse, sappiate che il nuovo anno potrebbe portare anche una nuova serie dell'Arrowverse: uno spin-off di Black Lightning sarebbe in lavorazione in casa The CW. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Mentre l'Arrowverse si prepara a tornare in pompa magna nel 2021, una nuova serie ambientata in questo universo sta prendendo forma nelle menti del team creativo di Black Lightning.

Tramite un backdoor pilot che sarà inserito nella nuova stagione dello show (più precisamente si tratterà dell'episodio 4x07), infatti, The CW spera di introdurre un nuovo titolo targato DC: Painkiller.

Protagonista dell'episodio, e della nuova serie se si dovesse arrivare ad ordinarla, sarà Jordan Calloway, interprete di Khalil Payne alias Painkiller, personaggio presente fin dalla prima stagione dello show e anche ex-interesse amoroso di una delle protagoniste (Jennifer Pierce/China Anne McLain).

"Khalil Payne (Jordan Calloway) è un giovane ragazzo tormentato dai sensi di colpa per via del suo passato difficile a Freeland City, dove, sotto l'identità di Painkiller, è stato sia un membro della gang di Tobias Whale, sia uno strumento nelle mani del'Agente Odell e la losca ASA" si legge nel pitch del progetto "Dopo aver tentato di seppellire la parte più oscura, devastante e letale del suo alter ego, Khalil si è allontanato da tutti coloro che conosce e ama e si è recato in una nuova città, Akashic Valley, sperandi di trovare pace... Ma la pace non si ottiene mai facilmente per gli uomini con un passato come quello di Khalil Payne e Painkiller. E quanto la sua storia violenta e distruttiva tenta di rovinare il suo idillico nuovo inizio, Khalil è costretto ad entrare di nuovo in azione con una nuova missione: combattere per la giustizia invece di elargire punizioni. Ma per fare ciò, avrà prima bisogno di ottenere il controllo sul suo lato più oscuro, Painkiller".

Al momento, queste sono tutte le informazioni che abbiamo al riguardo. Voi che ne pensate? Vi piace l'idea di una serie incentrata sul suo personaggio? Fateci sapere nei commenti.

La quarta stagione di Black Lightning debutterà su The CW l'8 febbraio 2021.