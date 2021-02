Black Lightning: Thunder e Lightning saranno presenti anche nello spin-off su Painkiller

Abbiamo scoperto la sinossi ufficiale della premiere di Black Lightning 4, stagione che concluderà definitivamente le vicende dei protagonisti. Nonostante questo, lo showrunner ha rivelato che nello spin-off su Painkiller troveremo due membri della famiglia Pierce.

Salim Akil ha discusso delle prossime vicende dello show con i giornalisti di SYFY, in particolare ha discusso della serie che sarà incentrata sul personaggio interpretato da Jordan Calloway e in cui saranno presenti anche Jennifer e Anissa Pierce, rispettivamente le supereroine Lightning e Thunder. Ecco il commento dello showrunner: "Stiamo girando l'episodio pilota di Painkiller adesso. Sarà un vero e proprio spin-off, inoltre se il network darà il via alla serie, saranno presenti anche le sorelle Pierce". Siamo sicuri che gli appassionati della serie prodotta da The CW saranno entusiasti di questa notizia, potranno infatti rivedere alcuni dei personaggi che hanno conosciuto nelle puntate di Black Lightning, opera disponibile su Netflix e che come sapete concluderà la storia del supereroe con il volto di Cress Williams.

Non conosciamo ancora quando saranno disponibili in Italia gli episodi inediti, nel frattempo vi lasciamo con il trailer dedicato a Black Lightning, mentre se non lo avete ancora letto, ecco l'annuncio dello spin-off di Painkiller, in cui sono presenti vari dettagli sullo show.