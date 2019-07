Black Lightning: il trailer della terza stagione illumina tutta San Diego

Dopo il panel dedicato alla serie TV targata The CW, l'emittente televisiva ha accontentato i fan con l'attesissimo trailer per la terza stagione dello show con protagonista Cress Williams, scopriremo così se la ricerca di nuovi alleati di Black Lightning sia andata a buon fine.

Come sappiamo, la guerra con i Markovian si avvicina, per questo il supereroe di Freeland e la sua famiglia dovranno fare ricorso a tutti i loro poteri per poter salvare la cittadina americana dai metaumani, che inizieranno a comparire con maggiore frequenza nella serie.

Non è stata ancora rivelata la sinossi ufficiale della terza stagione di Black Lightning, ma siamo sicuri che la vita dell'ex atleta Jefferson Pierce sarà stravolta dopo che l'agenzia per la sicurezza nazionale ha scoperto la vera identità del supereroe. Anche la storia di Tobias Whale non è ancora finita, il personaggio interpretato da Marvin Jones III avrà un ruolo importante da recitare nelle prossime avventure di Fulmine Nero.

Se siete interessati alla serie TV disponibile su Netflix, ecco la nostra recensione della controversa seconda stagione di Black Lightning.

Fateci sapere cosa ne pensate dell'esteso trailer rilasciato da The CW, dalla durata di 5 minuti. Scrivete nei commenti chi secondo voi sarà il prossimo avversario del personaggio interpretato da Cress Williams.