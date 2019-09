Black Lightning: vediamo la prima key art della terza stagione

La terza stagione delle avventure di Fulmine Nero è ormai imminente e le puntate inedite si preannunciano ricche di sorprese e di azione, come avete potuto vedere nel trailer di Black Lightning. Per l'occasione l'emittente The CW ha anche condiviso questa bellissima key art dedicata ai protagonisti dello show.

L'immagine è stata rivelata in esclusiva dai colleghi di ComicBook.com e ci mostra la famiglia Jefferson al completo insieme a Peter Gambi, mentore di Jefferson Pierce. Scopriamo inoltre che potremo vedere gli episodi inediti a partire dal prossimo 7 ottobre.

Cress Williams, attore protagonista della serie, ha descritto così le nuove sfide che i Jefferson dovranno affrontare: "La famiglia non è mai stata così disunita. C'è lo scontro con i Markovian, ma tutti pensano solo ai loro obiettivi, siamo divisi perché ognuno ha le proprie motivazioni e i propri metodi. Abbiamo appena iniziato a filmare il quarto episodio e molti hanno reagito dicendo wow è la prima volta che giriamo una scena insieme, perché gli avvenimenti ci hanno molto allontanato".

Gli interpreti della serie si preparano quindi alla loro stagione più impegnativa, che siamo sicuri metterà a dura prova i legami familiari dei personaggi. Se non lo avete ancora letto vi lasciamo con questa notizia riguardo un eventuale crossover tra Black Lightning e l'Arrowverse, evento che siamo sicuri renderebbe felici tutti i fan di Fulmine Nero.