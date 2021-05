Black Lightning: Wallace Smith interessato allo spin-off su Painkiller

The CW manderà in pensione ufficialmente Black Lightning alla fine della quarta stagione, con l'ultimo episodio dello show in onda il prossimo 24 maggio, ma il network starebbe pensando seriamente a proseguire la narrazione in alcuni potenziali spin-off. Su tutti svetta il possibile spin-off su Painkiller, personaggio di Jordan Calloway.

Già un episodio interamente incentrato su Khalil Payne/Painkiller (Jordan Calloway) è andato in onda in quest'ultima stagione e se una serie spin-off sul personaggio dovesse ottenere il via libera dalla produzione non solo avrà delle nuove storie ma ne continuerà anche qualcuna lasciata in sospeso nello show principale, Black Lightning appunto.

Tra chi si è detto decisamente interessato a comparire anche nell'eventuale spin-off su Painkiller c'è Wallace Smith, unitosi a Black Lightning in questa stagione nel ruolo del Detective Hassan Shakur. Smith ha rivelato a ComicBook che non sapeva all'inizio della stagione che sarebbe stata anche l'ultima dello show. "Non ero a conoscenza del fatto che sarebbe stata l'ultima stagione, l'ho saputo solo un paio di mesi fa. Ho guardato il lavoro degli showrunner quest'anno mettere il personaggio in diversi scenari e ho provato a risollevare la storia".

Smith ha poi continuato affermando che il suo personaggio potrebbe benissimo tornare: "Come attore vuoi sicuramente di più, ma come personaggio senti il bisogno di avere di più perché ci sono molti strati da analizzare e penso che lo spin-off come ad esempio su Painkiller e con un personaggio come quest'ultimo dove esiste già una dualità avrà bisogno di aiuto e di sicuro è quello che Shakur può dargli, come abbiamo visto negli ultimi due episodi, è un tipo affidabile. Quindi sì, adorerei continuare se ci sarà la possibilità".

Nel frattempo potete leggere la sinossi dell'ultimo episodio di Black Lightning.