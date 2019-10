Black Lightning: Wayne Brady si unisce al cast della serie

A seguito del promo del secondo episodio di Black Lightning, i fan hanno iniziato a speculare su quali saranno le sorprese della terza stagione. Eccone rivelata una: al cast della serie si è aggiunto Wayne Brady, nei panni di Gravedigger.

L'attore, presente in serie TV quali "How I Met Your Mother" e "Beautiful", interpreterà quindi il supereroe la cui vera identità è quella di Tyson Sykes, veterano della Seconda Guerra Mondiale dell'esercito americano e che è stato sottoposto a diversi esperimenti segreti, i quali gli hanno conferito una forza sovrumana e la conoscenza di numerose tecniche di lotta, rendendolo il soldato perfetto. Anche se non è stato confermato crediamo che i nuovi poteri gli abbiano sviluppato anche una longevità fuori dal comune.

Quando il conflitto si è concluso, Gravedigger ha deciso di non ritornare nell'America della segregazione razziale, preferendo creare un nuovo stato all'interno del territorio di Markovia, in cui offrire un rifugio sicuro a tutti i metaumani. Siamo sicuri che questo lo porterà a scontrarsi contro il governo di Freeland, che ha imposto la legge marziale alla sua popolazione.

Ricordiamo che la terza stagione dello show presente nel catalogo di Netflix andrà in onda nel corso del 2020, nel frattempo ecco una foto di Black Lightning scattata dal dietro le quinte dell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite.