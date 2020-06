Black Lives Matter: David Schwimmer di Friends scende in piazza con la ex moglie

In attesa di partecipare alla reunion di Friends, David Schwimmer ha messo la sua popolarità al servizio di un nobile scopo. L'attore, infatti, ha recentemente partecipato a una veglia di protesta a New York, nell'ambito delle manifestazioni a sostegno del movimento Black Lives Matter.

Si tratta di una delle tante marce e manifestazioni di protesta che si susseguono ormai da giorni negli Stati Uniti e nel resto del mondo in seguito all'uccisione di George Floyd, l'afroamericano soffocato dal ginocchio dell'agente di polizia che lo aveva arrestato.

David Schwimmer ha partecipato alle proteste insieme all'ex moglie Zoe Buckman, e ha pubblicato un post su Instagram con un'immagine scattata in piazza. "Non siamo più una coppia, ma Zoe ed io siamo genitori di un bambino di nove anni e sosteniamo la giustizia sociale e le riforme" si legge nella didascalia che accompagna la foto. "Abbiamo marciato in onore delle innumerevoli vite dei neri perse a causa della violenza razziale. Per contrastare il razzismo istituzionale e il pregiudizio sistemico contro le comunità emarginate. Per mostrare amore e solidarietà verso i nostri familiari, amici e colleghi di colore. Perché siamo arrabbiati e sconvolti dalla scioccante indifferenza del nostro Presidente. E per chiedere un futuro migliore per i nostri figli. TUTTI i nostri figli. Non basta essere contro il razzismo. Dobbiamo opporci attivamente."

Tra i tanti personaggi dello spettacolo ad aver partecipato attivamente alle proteste di questi giorni spicca l'attore di Star Wars John Boyega, che con il suo discorso ha commosso Mark Hamill e ha ricevuto il sostegno di JJ Abrams.