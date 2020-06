Black Lives Matter: scontro social tra Lin-Manuel Mirand e Marina Sirtis

L'attrice di Star Trek: The Next Generation, Marina Sirtis, ha calciato un nido di vespe social inavvertitamente e anche un po' superficialmente, quando parlando della giustizia razziale che sta in questi giorni muovendo numerose proteste negli USA, ha criticato duramente l'icona di cinema e Broadway Lin-Manuel Miranda.

La critica è stata mossa dalla Sirtis a Miranda in relazione al suo approccio alla conversazione. L'attrice ha citato un tweet dell'interprete - ormai cancellato -, sostenendo che Miranda abbia usato delle "banalità" per darsi un tono in "un momento di crisi". Non ci è voluto molto per tanti follower famosi o meno di notare la risposta della Sirtis e difendere Miranda.



In particolare, Mara Wilson, attrice di Mrs. Doubtfire e Matilda ha sottolineato e ricordato alla Sirtis un suo presunto cattivo comportamento in una convention di due anni fa in cui partecipava anche lei. Nel Tweet a cui la Sirtis si è opposta si leggeva: "Buongiorno. Vai avanti. Ascolta le tue pene. Impara dai tuoi errori. Accettati. Vai avanti". Non è chiaro se Miranda si riferisse effettivamente alle proteste, anche perché è solito scrivere messaggi di questo tipo, di incoraggiamento.



La Sirtis, molto aggressiva, ha scritto: "Potresti dire per una volta nella tua vita qualcosa che conti davvero? Soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Le tue banalità sono inutili". L'attrice ha però scoperto come, da bianca e ricca, non stia a lei scegliere il modo né puntare il dito contro qualcuno che, da immigrato o esponente di una minoranza, parla della questione razziale. Soprattutto via social, dove infatti ha fatto infervorare molte persone per il suo atteggiamento.



Quando gli è stato fatto notare il tono del suo commento, lei ha risposto infine: "Lo seguo e so di cosa parlo", riferendosi a Miranda: "Ha oltre 3 milioni di follower. Poteva dire qualcosa di molto più costruttivo ma no, continua a pubblicare banalità". Quando gli è stato fatto notare ancora che Miranda ha più e più volte retweetato organizzazioni giornalistiche che seguono le rivolte e moltissimi attivisti sul campo, la Sirtis ha allontanato le critiche sostenendo "solo di essere di cattivo umore".





Vi ricordiamo che Hamilton di Lin-Manuel Mirand arriverà su Disney+ il prossimo 3 luglio.