Black Mirror 4: ecco l'inquietante trailer di Arkangel, diretto da Jodie Foster!

Black Mirror , serie campione, tornerà presto - speriamo - con la quarta stagione e ora è online il promo dell'episodio diretto da, che si intitola

In questa quarta stagione Black Mirror, nell'episodio Arkangel, tratta i rischi dell'essere genitori se si usa in modo sconsiderato la tecnologia.

Questo trailer è inquietante: si vedono una mamma e una bambina che hanno una bella vita tranquilla, vanno al parco e, quando la bambina della donna sparisce, lei impazzisce di dolore e va ovunque a cercarla. Fortunatamente la ritrova ma crede di non essere una buona madre, per cui si reca in un laboratorio medico dove alla piccola viene fatta una raccapricciante puntura in testa con l'ausilio di, appunto, Arkangel, dispositivo tecnologico che conosce "la chiave per essere dei buoni genitori: il CONTROLLO".

Sarà vero?

Il creatore del serial, Charlie Brooker, ha sempre cercato di puntare l'attenzione sull'idea che se gli umani continueranno a cercare di controllare le proprie vite con l'ausilio di tecnologie sempre più avanzate, alla fine la tecnologia prenderà il controllo delle loro esistenze, con il serio rischio di diventare, alla fine, schiavi dell'innovazione delle scienze applicate.

Diretto da Jodie Foster, Arkangel ha come protagonista femminile principale Rosemarie DeWitt, che interpreta la mamma della bambina che si perde al parco.

Al momento non si conosce ancora la data ufficiale di rilascio della quarta stagione di Black Mirror.