Black Mirror 4: gli episodi su Netflix dal prossimo 29 Dicembre

ha annunciato, dopo i trailer rilasciati negli scorsi giorni, la data di lancio della quarta stagione di

Il popolare show, che ha registrato un riscontro molto positivo negli scorsi anni, tornerà sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo a partire dal prossimo 29 Dicembre, con sei episodi, scritti da Charlie Brooker ed incentrati, come sempre, sull'impatto che potrebbero avere le nuove tecnologie sulla società moderna, con un occhio critico al futuro.

Ovviamente, come da protocollo, Black Mirror manterrà la sua natura antologica: ogni puntata includerà una storia a sè stante, e non sarà collegata in nessun modo alla precedente o successiva. Tutti gli attori saranno diversi ed interpreteranno personaggi in un futuro distopico.

Archangel, il primo, vede alla regia Jodie Foster, e nel cast Rosemarie Dewitt, Brenna Harding ed Owen Teangue. USS Callister, il secondo, sarà diretto da Toby Haynes (già famoso per Dr.Who e Sherlock), mentre nel cast figureranno Jesse Pemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, e Michaele Coel.

La terza puntata, Crocodile, avrà al timone Josh Hillcoat e come interpreti Andrea Risenborough, Andrew Cower e Kiran Sonia Sawar.

Hang the DJ sarà diretto da Tim Van Pattern ed interpretato da Georgina Campbell, Joe Cole e George Blagden. Metalhead invece avrà come regista David Slade e nel cast Maxine peake, Jake Davies e Clint Dyer.

Il finale di stagione, Black Museum, invece sarà diretto da Colm McCarthy ed interpretato da Douglas Hodge, Letitia Wright e Babs Olusanmokun.