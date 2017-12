Black Mirror 4: è online il trailer dell'episodio numero 3, "Hang the DJ"

è arrivato il trailer "First Look" al terzo episodio della quarta stagione di Black Mirror . La puntata è diretta dal regista

Fino ad ora Netflix ha rilasciato i trailer di 3 episodi: quello diretto da Jodie Foster intitolato Arkangel, quello di John Hillcoat dal titolo Crocodile e quello di Colm McCarthy, Black Museum.

Adesso abbiamo la possibilità di dare un'occhiata al nuovo episodio di cui il servizio di streaming ha rilasciato il first look, quello per la regia di Tim Van Patten (The Sopranos, Game of Thrones), "Hang the DJ". Nel cast ci sono: Georgina Campbell (Flowers, Broadchurch), Joe Cole (Peaky Blinders, Green Room) e George Blagden (Versailles, Vikings).

I nuovi episodi della stagione quattro di Black Mirror:

– “Crocodile,” diretto da John Hillcoat (The Road, Lawless), con un cast formato da Andrea Riseborough (Birdman, Bloodline), Andrew Gower (Outlander) e Kiran Sonia Sawar (Murdered By My Father).

– “Arkangel,” diretto da Jodie Foster (Money Monster) che vede nel cast Rosemarie Dewitt (La La Land, Mad Men), Brenna Harding (A Place to Call Home), Owen Teague (Bloodline).

– “Hang the DJ,” diretto da Tim Van Patten (The Sopranos, Game of Thrones). Cast: Georgina Campbell, Joe Cole e George Blagden.

– “USS Callister,” per la regia di Toby Haynes (Dr Who, Sherlock). Cast: Jesse Plemons (Black Mass, Fargo), Cristin Milioti (The Wolf of Wall Street, Fargo), Jimmi Simpson (Westworld, House of Cards), Michaela Coel (Chewing Gum).

– “Metalhead,” diretto da David Slade (Hannibal) and starring Maxine Peake (La Teoria del Tutto, The Village), Jake Davies (The Missing), Clint Dyer (Hope Springs).

– “Black Museum,” per la regia di Colm McCarthy (The Girl with All the Gifts), con un cast formato da Douglas Hodge (The Night Manager, Catastrophe), Letitia Wright (Ready Player One), Babs Olusanmokun (Roots, The Defenders).

Tutti gli episodi sono stati scritti da Charlie Brooker.

Black Mirror è una serie antologica che cerca di farci riflettere sul modo sbagliato in cui viviamo, su come ci rapportiamo, per esempio alle nuove tecnologie. Ogni episodio è a sé stante ed esplora un aspetto diverso di quella che possiamo definire paranoia contemporanea. Non c'è dubbio, la tecnologia ha profondamente modificato il nostro modo di vivere ed è presente in ogni aspetto della nostra esistenza; in ogni casa, in ogni ufficio, in ogni palmo ci sono rispettivamente un televisore al plasma, un monitor, uno Smartphone: uno Specchio Nero che riflette l'oscurità del nostro tempo.

Date un'occhiata a questo trailer appena uscito di "Hang the DJ" e diteci cosa ne pensate nei commenti.