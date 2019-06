Black Mirror 5: Andrew Scott rivela una curiosità dal set di Smithereens

Durante Smithreeens, il primo episodio della quinta stagione di Black Mirror, il protagonista si trova in macchina, ma Andrew Scott che interpreta il personaggio, ha raccontato che in realtà non ha mai guidato.

Il secondo dei tre nuovi episodi della nuova stagione di Black Mirror, dal titolo Smithereens (su Everyeye.it trovate la spiegazione del finale di Smithreens di Black Mirror 5), vede come protagonista Chris, un vedevo che lavora come autista. A causa del lutto e del senso di colpa che lo divora, un giorno l'uomo decide di rapire il dipendente di un'importante azienda di social media per ricattarne il capo.

La maggior parte dell'azione avviene all'interno di una macchina che il personaggio sta guidando, ma in realtà Andrew Scott, l'attore che lo interpreta, non guida realmente.

A proposito di queste scene in un'intervista al Graham Norton Show, Scott ha raccontato che è stato umiliante per lui il fatto di non guidare davvero, ma trovarsi su una sorta di enorme skateboard che simulava i movimenti sulla strada.

