Black Mirror 5: Charlie Brooker svela le fonti d'ispirazione dietro Striking Vipers

Da oggi è disponibile su Netflix l'attesa quinta stagione di Black Mirror, la serie che nel corso degli anni è stata in grado di tradurre in modo convincente il rapporto di angoscia e alienazione che lega l'uomo alla tecnologia.

In una lunga intervista concessa a Entertainmente Weekly, l'ideatore Charlie Brooker e la produttrice esecutiva Annabel Jones hanno voluto svelare alcune delle idee e delle ispirazioni che hanno portato alla realizzazione dell'episodio Striking Vipers, che ha avuto come protagonisti gli attori Anthony Mackie e Yahya Abdul-Mateen II.

L'episodio, diretto da Owen Harris già regista dell'acclamato San Junipero, vede due ex amici del collage rincontrarsi dopo parecchi anni. Danny (Anthony Mackie) e Carl (Yahya Abdu-Mateen II) giocano entrambi a un videogioco, Striking Vipers, e le ore passate con esso, porteranno gli avatar dei due amici a vivere una storia d'amore.

Queste sono le parole di Brooker a proposito della fonte d'ispirazione per la puntata e del rapporto trai i due protagonisti:

"Videogame del genere presentano dei personaggi incredibilmente ipersessualizzati. Quando si mettono a confronto le caratteristiche fisiche degli esseri umani con quelle di questi personaggi, il risultato è che c'è uno scarto enorme. Sembrano degli Hulk sessualizzati. Quando ho pensato alla storia di questo episodio, al fatto che due persone potessero avere una storia d'amore in un mondo virtuale, mi sono ricordato di quando anni e anni fa giocavo a Tekken sulla Playstation. Passavamo ore e ore a giocare con gli amici, e le lotte sul ring, i continui versi che emettevano i personaggi, mi hanno fatto pensare che ci fosse qualcosa di omoerotico in tutto ciò."

A proposito di Striking Vipers, la Jones si è poi soffermata sui due attori:

"Anthony è un attore fantastico. Siamo abituati a vederlo interpretare ruoli molto fisici, ma è stato molto interessante poterlo ammirare in un nuovo contesto, confrontandosi anche con la fluidità sessuale che permette la realtà virtuale del videogame. Ho deciso di sceglierlo subito dopo aver letto la sceneggiatura. Stesso discorso per Yahya. Ha mostrato molto coraggio per un ruolo che presuppone una sessualità indefinita. Il rapporto con il personaggio di Anthony ci mostra anche altri elementi, come l'amicizia e il desiderio di ritornare giovani. Tutti e due gli attori sono stati bravissimi a interpretare i propri ruoli".

Gli altri due episodi di questa quinta stagione di Black Mirror sono Rachel, Jack and Ashley, Too per cui la produttrice ha parlato di Miley Cyrus, e Smithereens. Se siete degli appassionati della serie, vi ricordiamo anche la presenza di Little Black Mirror, i tre cortometraggi ideati da Netflix per promuovere la nuova stagione.