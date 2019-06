Black Mirror 5: ecco cosa ha convinto Miley Cyrus ad accettare il ruolo

La quinta stagione di Black Mirror verrà distribuita nella sua interezza il 5 giugno prossimo su Netflix e Miley Cyrus ha parlato del suo personaggio, protagonista di un intero episodio della serie.

Nel corso di un'intervista concessa al britannico The Guardian, la cantante e attrice ha rivelato i motivi dietro la sua decisione di accettare la parte nella celebre serie di Charlie Brooker, specialmente nell'accettare un ruolo così vicino alla sua persona, ovvero così collegata all'industria musicale, di cui fa parte.

"Penso sia una storia veramente importante che aveva bisogno di essere raccontata, perché è un tentativo molto realistico di narrare come sia lavorare all'interno dell'industria musicale. Mostra davvero l'esagerata sovraesposizione degli artisti e di quei numeri che solitamente offuscano la creatività la maggior parte delle volte".

Rachel, Jack and Ashley Too sembra rimandare alle atmosfere della prima stagione di Black Mirror, e forse non è nemmeno un caso che questa nuova stagione sia composta di nuovo dai classici tre episodi. Naturalmente anche la decisione di diffondere l'episodio interattivo Bandersnatch prima di tutti gli altri ha avuto un impatto sulla nuova stagione.

Lo rivela Brooker stesso: "Aveva semplicemente più senso distribuirlo da solo. Quindi, abbiamo deciso di completare prima Bandersnatch e mandarlo come primo e poi distribuire le altre storie, perché sono dei bei complimenti reciproci, e perché sono un rimando a ciò che facevamo ai bei vecchi tempi".

La Cyrus aveva dichiarato in precedenza che il suo episodio "conterrà più umorismo del solito", con Brooker che ha aggiunto che questo fattore "potrebbe indispettire alcuni spettatori".

Su queste pagine potete visualizzare i trailer della quinta stagione di Black Mirror, uno per ogni episodio, così come i rispettivi poster promozionali. La quinta stagione di Black Mirror arriverà su Netflix tra due giorni, il 5 giugno prossimo.