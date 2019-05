Black Mirror 5, Miley Cyrus avvisa i fan: "Ci sarà qualcosa di diverso"

Il prossimo 5 giugno arriverà su Netflix l'attesa quinta stagione di Black Mirror, la serie antologica ideata da Charlie Brooker. Sarà presente anche Miley Cyrus che ha voluto sottolineare le caratteristiche principali dell'episodio che la vedrà protagonista.

La presenza della nota cantante e attrice ha attirato immediatamente l'attenzione dei fan, incuriositi dopo la visione dei teaser dei tre episodi di Black Mirror. In Rachel, Jack and Ashley Too si può notare Miley Cyrus interpretare una famosa pop-star che dietro un'apparente felicità e dei sorrisi di circostanza, sembra invece nascondere un profondo disagio.

A proposito dell'episodio, la star ha parlato di quelle che saranno le tematiche principali accennando a una quantità di umorismo superiore rispetto a quello mostrato generalmente nella serie, e di come si senta molto legata a ciò che viene raccontato:

"L'umorismo all'interno dell'episodio sarà molto diverso per i fan della serie. Nonostante ciò, rimane comunque quell'atmosfera cupa che ti fa riflettere sull'utilizzo della tecnologia. Questa storia è incentrata sulla questione delle donne all'interno dell'industria musicale. Sono problemi che hanno affrontato tutti, ma per le donne si tratta di qualcosa di diverso. Risulta difficile essere presi sul serio. La gente pensa che se non hai addosso una tuta aderente o canti canzoni pop, nessuno vuole vedere esibirti".

Ricordiamo che l'attesa quinta stagione di Black Mirror sarà composta da tre episodi dalla durata di novanta minuti ciascuno. Per l'occasione Netflix ha deciso anche di pubblicare una serie di cortometraggi spin-off intitolata Little Black Mirror, disponibile dal 26 maggio sul canale Youtube Netflix America Latina.