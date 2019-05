Black Mirror 5: Netflix ha pubblicato tre poster dedicati ai nuovi episodi

Aspettando l'arrivo della nuova stagione di Black Mirror, Netflix ha diffuso in rete dei poster dedicati ai tre episodi. Ognuno di essi presenta un particolare stile visivo che richiama le tematiche trattate all'interno delle singole storie.

La serie antologica frutto della fantasia di Charlie Brooker arriverà all'interno della nota piattaforma streaming il prossimo 5 giugno. Dopo la pubblicazione della serie spin-off Little Black Mirror, l'attesa per l'uscita dei nuovi episodi è stata ulteriormente sollecitata dalla presenza dei poster. La particolare composizione di quest'ultimi lascia già intravedere quello che è sempre stato la colonna portante dello show, ovvero l'invadenza della tecnologia nella vita delle persone, che porta a inquietanti cambiamenti e alla creazioni di situazioni grottesche e alienanti.

Procedendo con ordine possiamo notare che il poster dedicato all'episodio Striking Vipers, con protagonista Anthony Mackie (Million Dollar Baby), mostra una linea divisoria che attraverso il volto del protagonista, con una parte che appare più offuscata dell'altra. Rachel, Jack e Ashley Too vede il personaggio interpretato da Miley Cyrus intrappolata in quella che sembra una scatola per giocattoli, e infine Smithereens possiamo notare una grande mappa sovrapposto al cielo, con in basso al centro un automobile al cui interno un uomo sta tenendo in mano una pistola puntata contro un altro.

Per conoscere ulteriori dettagli, vi ricordiamo che sono stati pubblicati i teaser dei nuovi episodi di Black Mirror.