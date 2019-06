Black Mirror: Miley Cyrus modifica il nome dell'account Twitter in Ashley O

La quinta stagione di Black Mirror ha introdotto in uno dei tre episodi un personaggio alter ego di Miley Cyrus, chiamata Ashley O. E i fan della popstar e attrice si sono imbattuti su Twitter nel profilo del personaggio che sembra aver preso possesso di quello della Cyrus. Se siete fan della cantante ora potete interagire con Ashley O.

La protagonista dell'episodio Rachel, Jack e Ashley, è ora il nome che compare sull'account di Miley Cyrus; la star ha cambiato il nome visualizzato nel suo profilo e ha impostato una foto del personaggio. Da quel momento l'account è stato invaso da diversi tweet e commenti da parte dei fan.

"Ashley O non è in grado di esibirsi a causa di una dannosa allergia ai molluschi; è ancora capace di SELFIES" ha scritto Cyrus pubblicando un'immagine della cantante in un letto d'ospedale dato che il personaggio si trova in coma durante l'episodio.



E se avete visto l'episodio sapete che alla fine tutto andrà alla grande, con una cover dei Nine Ich Nails. La quinta stagione di Black Mirror 5 ha prodotto tre episodi usciti su Netflix nei giorni scorsi: Il morso della vipera, con protagonista la star di Avengers: Endgame, Anthony Mackie, In pezzi, con protagonista la star di Sherlock e Fleabag, Andrew Scott e infine Rachel, Jack e Ashley, proprio con Miley Cyrus nelle vesti di Ashley O.

Ieri è stata annunciata la t-shirt di Ashley e dei Nine Ich Nails. Anche la produttrice ha parlato di Ashley, raccontando dell'ispirazione per la scrittura del personaggio.