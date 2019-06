Black Mirror 5, Striking Vipers doveva essere un episodio musical?

Che il prodotto finito spesso differisca dall'idea iniziale è una costante quando si tratta di arte, ma nel caso di Black Mirror, nello specifico di Striking Vipers, le differenze dal pitch originale sono davvero sostanziali.

Si tratta dell'episodio con protagonisti Anthony Mackie e Yayha Abdul-Mateen II, nel quale la star di Avengers: Endgame e l'attore di Aquaman interpretano degli ex-compagni di studi che finiranno con il ritrovarsi nella realtà virtuale del loro videogame preferito.

"Mi pare di ricordare che in fase iniziale stessimo discutendo sul come avremmo potuto realizzare un episodio musical" ha dichiarato Charlie Brooker, l'ideatore della serie, in un'intervista. "Mi venne quest'idea dove, come esercizio per rafforzare lo spirito di squadra in ufficio, entri in questa realtà virtuale e finisci per avere un ruolo random in Grease, ma non sai nemmeno chi ti toccherà interpretare, né chi sarà l'interprete degli altri personaggi. Puoi essere Olivia Newton-John, come anche John Travolta. E non sai degli altri chi sarà chi."

Ma, andando avanti con il progetto, Brooker sembra averci ripensato, dato che le canzoni sono sparite del tutto, mentre il fatto di non sapere chi si cela realmente dietro i personaggi del gioco sembra aver stuzzicato maggiormente il suo interesse, venendo invece accentuato.

Altre differenze riguardano il setting - l'episodio era precedentemente ambientato nella periferia inglese - e le fonti d'ispirazione per l'episodio: da Grease ai videogiochi d'azione come Tekken e Street Fighter 2.

La quinta stagione di Black Mirror è attualmente disponibile su Netflix.