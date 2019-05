Black Mirror 5: i trailer italiani dei tre episodi

Netflix Italia ha pubblicato sul suo canale Youtube i trailer dei tre episodi della nuova stagione di Black Mirror, che sarà in streaming dal 5 giugno. Si tratta di tre storie inedite create da Charlie Brooker e prodotte da Annabel Jones. I teaser durano poco meno di un minuto ciascuno.

La quinta serie di Black Mirror si apre con l’episodio Smithereens, nterpretato da Andrew Scott, Damson Idris, Topher Grace. La storia ha per protagonista un tassista che prende in ostaggio un passeggero, puntandogli addosso una pistola, ma che presto si ritrova sotto assedio e non sembra in grado di gestire la situazione.

Il secondo episodio, Rachel, Jack and Ashley, too, ha un cast composto da Miley Cyrus, Angourie Rice, Madison Davenport. Nel trailer si vede una bambola che ha le fattezze della famosa cantante, idolo delle ragazzine, che la pubblicizza. La bambola sembra prendere vita, mentre la stessa cantante non è affatto leggera e spensierata come il suo personaggio pubblico lascerebbe immaginare. Parlando di questo episodio Miley Cyrus ha promesso qualcosa di diverso ai fan.

Nel terzo episodio, Striking Vipers, una donna rimprovera al suo compagno di comportarsi in modo strano e di essere lontano e distratto, e in effetti, almeno a quanto sembra dal trailer, quest’ultimo utilizza un chip per evadere dalla realtà. Fanno parte del cast, in questo caso, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff e Ludi Lin.

Netflix ha da poco pubblicato anche i poster di Black Mirror 5.