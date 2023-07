Black Mirror 6: Aaron Paul avrebbe dovuto partecipare a un altro episodio

La sesta stagione di Black Mirror è stata forse quella più controversa per come è stata recepita dal pubblico. L’episodio Beyond the Sea, però, con Aaron Paul come protagonista insieme a Josh Hartnett è stato uno dei più fedeli alla linea. In un’intervista, Paul ha spiegato che avrebbe potuto far parte di un altro episodio precedente.

Dopo avervi riportato le parole di Kate Mara e Josh Hartnett a proposito del loro episodio di Black Mirror 6, è toccato a Aaron Paul parlare della serie creata da Charlie Brooker, rivelando di essere un fan di vecchia data dello show a cui avrebbe già potuto partecipare in una precedente stagione.

“Sì, l’industria dell’intrattenimento è interessante. Ma una volta che conosci Charlie sai che la sua parola ha davvero un peso. È stato felice che abbia partecipato a USS Calliste, in quel piccolo cameo che è stato un easter egg per gli amanti di Breaking Bad. Sa che sono un fan sfegatato di Black Mirror da quando ha iniziato ad andare in onda nel Regno unito e gli ho fatto capire che sarebbe stato un sogno entrare a far parte dell’universo che ha creato. Sono felice che ci siamo riusciti. Abbiamo provato a farlo già nella scorsa stagione, ma la programmazione non ha funzionato. Quindi sono felice abbia continuato a pensare a me”.

Quindi ha continuato, parlando del suo episodio e di quanto fosse coinvolto nel progetto: “L’episodio Beyond the Sea è stato un sogno che si è avverato, Nel momento in cui ho ricevuto la telefonata che mi diceva che era arrivata l’offerta ho immediatamente aperto il copione sul mio telefono e ho letto l’intero episodio in poco più di un’ora. L’ho accettato al volo e sono entusiasta del fatto che abbia pensato a me per un personaggio così complicato”.

La sesta stagione di Black Mirror è disponibile su Netflix