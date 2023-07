Black Mirror 6, Aaron Paul sulla sua interpretazione: 'Ho studiato a fondo i personaggi'

Nel corso di una chiacchierata con l'Hollywood Reporter, Aaron Paul ha parlato in maniera più approfondita della sua interpretazione in un episodio della Stagione 6 di Black Mirror, anzi delle sue due diverse interpretazioni fornite nel corso dell'episodio. Recentemente è emerso che Paul doveva essere anche in un secondo episodio di Black Mirror.

Aaron Paul ha condiviso i dettagli delle sue due diverse interpretazioni nell'episodio "Beyond the Sea" della sesta stagione di Black Mirror. L'attore ha spiegato come ha affrontato il ruolo di Cliff e di David.

"Si trattava quasi di un'opera in costume, e quindi si può dire che Cliff è un uomo dalla mano pesante. Sono sicuro che suo padre lo fosse ancora di più", ha dichiarato Paul. "Quindi, nella sua mente, probabilmente è un padre davvero dolce, delicato, simpatico e amorevole, ma il romanticismo, la passione si sono allontanati da marito e moglie [interpretata da Kate Mara]".

Paul ha continuato: "Mentre David è il romantico. È ben acculturato e quando lo si incontra sta disegnando i ritratti dei suoi figli e poi la bellissima casa di Cliff e Lana [interpretata da Auden Thornton]. Quindi, ho cercato di studiare Josh [durante le prove]. Anche in questo caso, lo conosco da molto tempo ed è molto simile a lui. Ha viaggiato molto ed è molto intelligente. Ha un fascino intrinseco radicato in lui, e quindi ho cercato di assorbire il più possibile da lui".

A Paul viene poi chiesto perché Cliff evita l'intimità con la moglie Lana. Per l'attore, l'aspetto robotico spiega solo in parte il disagio del suo personaggio.

"Questo fa parte del problema, ma mi sembra che abbia un bagaglio radicato", ha detto. "L'entusiasmo si è allontanato e lui non si sente a suo agio nel comunicare per aiutare questa relazione. È un po' bloccato nei suoi modi, e la cosa tragica è che tutto quello che è successo li ha costretti a fare queste difficili conversazioni".

Prossimamente rivedremo Paul protagonista dell'horror fantascientifico Ash accanto a Eiza Gonzalez, che di recente ha recitato in Ambulance e I Care a Lot. La Gonzalez interpreta una donna che si sveglia e trova il resto dell'equipaggio della sua stazione spaziale morto in circostanze poco chiare. Il personaggio di Paul viene mandato a salvarla, ma entrambi si chiedono se fidarsi l'uno dell'altra. Il film è diretto dal musicista Flying Lotus, già regista del segmento Ozzy's Dungeon di V/H/S/99.