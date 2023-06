Black Mirror 6, Charlie Brooker difende la serie: 'Non è la tecnologia ad essere cattiva'

Black Mirror 6 è uscita e le critiche non tardano ad arrivare. Sembra essere stata la reazione negativa ad un episodio in particolare ad aver destato questo impeto di disapprovazione in parte del pubblico. Ad ogni modo, il creatore della serie ha voluto difenderla strenuamente.

Durante un'intervista per Games Radar, Charlie Brooker ha preso le difese della sua serie: "È stata sicuramente una decisione consapevole di stravolgere leggermente quello che è lo spettacolo. È stato interessante ripristinare le cose in quel modo. Era un detergente per il palato e significa che ti stai avvicinando a tutti gli altri episodi da una prospettiva leggermente diversa. C'era un leggero pericolo che le persone mettessero tra parentesi [la serie] come lo spettacolo 'la tecnologia è cattiva' - e l'ho trovato un po' frustrante in parte perché mi sono sempre sentito come, 'Beh, lo spettacolo non sta dicendo che la tecnologia è male, lo spettacolo dice che le persone sono incasinate '. Quindi, sai, 'Fallo bene!'”.

Poi ha continuato dicendo: "Immagino che parti di esso riguardino [il] dolore di una cosa della vita reale che diventa una sorta di vero documentario sul crimine, come 'Loch Henry', o qualcosa di più giocoso, come 'Joan is Awful', che è un incubo esistenziale, ma ha anche a che fare con l'identità, il controllo e tutta quella cera d'api. Su Netflix, sono in ordine inverso rispetto al modo in cui sono stati scritti, perché 'Demon 79', che ho scritto insieme a Bisha K. Ali – che penso sia fantastico – l'abbiamo scritto come 'Red Mirror'. Stavo quasi pensando: "OK, immaginiamo che sia un complemento di Black Mirror".

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Mirror 6. Vi ricordiamo, inoltre, che la serie è disponibile alla visione su Netflix!