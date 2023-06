Black Mirror 6, Charlie Brooker ha provato a scrivere un episodio con ChatGPT!

Black Mirror, ormai da anni, cerca di raccontare come il degenerare della tecnologia possa portare a conseguenze catastrofiche. Questa missione è stata traslata anche nella vita reale. L'autore della serie ha sperimentato ChatGPT per sperimentare la scrittura di un episodio di Black Mirror.

Insomma, anche nella vita vera la tecnologia sta prendendo il sopravvento. L'esperimento fatto da Charlie Brooker è totalmente fedele alla poetica "apocalittica" che Black Mirror sta portando avanti da anni. "Ho giocato un po' con ChatGPT", ha raccontato Brooker. “La prima cosa che ho fatto è stata digitare 'genera l'episodio di 'Black Mirror'" ha spiegato l'autore raccontato l'esperienza.

"Viene fuori qualcosa che, a prima vista, sembra plausibile, ma a una seconda occhiata è una merda. Perché tutto ciò che è stato fatto è cercare tutte le sinossi degli episodi di 'Black Mirror' e metterle insieme" ha chiarito, spiegando come in realtà l'intelligenza artificiale non abbia effettivamente una mente propria ma sia conseguenza della fusione di fonti differenti. Mentre i poster di Black Mirror 6 raccontano una stagione terrificante, Brooker ha chiarito quanto “Se scavi un po' più a fondo dici, 'Oh, in realtà non c'è nessun vero pensiero originale qui'".

Nonostante l'episodio sia risultato inutilizzabile la serie usa costantemente l'intelligenza artificiale come degenerazione della tecnologia. Il trailer della sesta stagione di Black Mirror propone un livello di distopia sempre maggiore ponendosi sulla linea delle stagioni precedenti.