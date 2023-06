Black Mirror 6, cos'è Sea of Tranquility? Ripercorriamo l'easter egg nella serie Netflix

Black Mirror è una serie TV che da sempre fa un grandissimo utilizzo di easter egg, ma la sesta stagione sembra dare il meglio di sé in tal senso. In particolare, molti fan hanno notato il ricorrere di Sea of Tranquility... Ma di cosa si tratta, esattamente?

La prima menzione di Sea of Tranquility avviene nel primo episodio in assoluto, Messaggio al Primo Ministro: nella puntata in questione, infatti, Michael Callow viene riscattato per compiere un atto sessuale su un maiale in diretta televisiva, così da salvare un membro della famiglia reale preso in ostaggio; dopodiché, Blue Eyes (esperto di effetti speciali) viene assunto per trovare una soluzione al problema. "Ha vinto un premio Emmy per il suo western HBO ambientato sulla Luna" afferma un personaggio, ed è lo stesso Noel a ricollegarlo con – appunto – Sea of Tranquility.

Il nome si ripresenta nel primo episodio della terza stagione, Caduta libera: Lacie (interpretata da Bryce Dallas Howard) ha bisogno di un passaggio e fa di tutto per ottenerne uno dai fan di Sea of Tranquility, i quali stanno andando all'evento Tranquility Con. È in quel momento che la donna cerca informazioni su interne per sembrare più credibile: scopriamo quindi che il nome si riferisce a una "serie anime fantasy di fantascienza giapponese" nel quale "il tenente Duster e il suo equipaggio combattono contro il malvagio impero intergalattico, che impone le sue regole malvagie nell'universo fino a distruggere e schiavizzare chiunque si imbatti nel loro cammino".

Saranno gli episodi Smithereens e Rachel, Jack e Ashley Too ad annunciarne il riavvio. Infine, l'ultimo riferimento coincide con il debutto della sesta stagione: in Joan è terribile, i personaggi assistono alla serie sullo schermo della loro televisione. "Il western fantascientifico HBO ritorna per una decima stagione" figura nella descrizione. "Segui il nostro intrepido equipaggio dal destino ben lontano dalla sicurezza dei Mondi Interni". La descrizione ci ricorda un certo videogioco... Per approfondire l'argomento, non perderti la nostra esperienza con Endless Dungeon.

Di cosa si tratta, quindi? Possiamo immaginare che sia un semplice connettore tra gli episodi, così da rendere la narrazione estremamente coesa, o la prefigurazione di un episodio che la serie ha intenzione di realizzare il futuro. Nell'attesa di ulteriori informazioni, non ci resta che assistere alla nuova parte disponibile su Netflix dal 15 giugno 2023: a quanto pare, Black Mirror 6 conferma una nuova strada che la serie ha deciso di intraprendere.