Black Mirror 6: i fan vogliono disdire l'abbonamento Netflix dopo il primo episodio

La nuova stagione di Black Mirror è finalmente arrivata su Netflix divenendo in un attimo uno degli argomenti di discussione delle community sulla rete. In particolare, la trama del primo episodio e le vicende che vengono presentate ha scatenato l’ironia degli iscritti alla piattaforma di streaming che hanno scherzato sul disdire l’abbonamento.

Vi abbiamo già parlato della reazione negativa del pubblico a un episodio di Black Mirror 6 ma le reazioni più divertenti e incontrollate stanno vertendo nelle ultime ore su quello che viene raccontato nell’episodio metanarrativo Joan is Awful.

Senza entrare nello specifico per evitare spoiler di qualsiasi tipo, l’episodio mette in scena un mondo in cui una piattaforma di streaming online sfrutta la cattiva abitudine di non leggere i termini e le condizioni degli abbonamenti per poter utilizzare i diritti di immagine degli stessi utenti.

La reazione dei veri fruitori di Netflix, come era lecito aspettarsi, non si sono fatte attendere: da chi si dice convinto ad annullare il proprio abbonamento a chi è sicuro che tutto il mondo sia intento, ora, a leggere i termini troppo spesso saltati per pigrizia, e fino a chi afferma di aver apprezzato il primo, inquietante, episodio della sesta stagione, la discussione su Joan is Awful sulle reti sociali è ricca di spunti divertenti e di riflessioni interesanti.

In attesa di capire se qualcuno si lascerà davvero prendere dal panico e cancellerà il proprio abbonamento, vi lasciamo alla nostra recensione di Black Mirror 6.