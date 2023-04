Black Mirror 6, il nuovo inquietante trailer svela la data di uscita

Un cast eccezionale per la serie più inquietante del piccolo schermo: Black Mirror arriverà con i nuovi episodi della sesta stagione su Netflix il prossimo giugno e vanterà interpreti come Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera e Salma Hayek Pinault come già anticipato da Variety qualche tempo fa.

Lo stesso servizio di Netflix nell'annuncio del trailer della sesta stagione di Black Mirror ha definito l'ultima parte come la più imprevedibile dell'intero show. Charliee Brooker, creatore dell'iconica serie TV satirica, ha dichiarato di aver ampliato i parametri di ciò che può appartenere al futuro distopico di Black Mirror.

"Ho ribaltato alcune delle mie ipotesi fondamentali su cosa aspettarmi - ha dichiarato Brooker a Tudum.com - Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcuni dei più familiari pilastri di Black Mirror, abbiamo anche alcuni nuovi elementi, inclusi alcuni che ho giurato in precedenza che lo spettacolo non avrebbe mai fatto, per estendere i parametri di ciò che può diventare un episodio di Black Mirror. Le storie sono ancora tutte tonalmente Black Mirror in tutto e per tutto, ma con alcune oscillazioni folli e più varietà che mai".

La sesta stagione di Black Mirror arriverà su Netflix a giugno, a distanza di quattro anni dalla quinta stagione. Ma nell'attesa perché non dare un'occhiata agli episodi più belli di Black Mirror?