Black Mirror 6, Kate Mara e Josh Hartnett sullo scioccante twist dell'episodio

La sesta stagione di Black Mirror ha introdotto un 1969 alternativo in cui due astronauti, Cliff (Aaron Paul) e David (Josh Hartnett), trascorrono il tempo con le loro famiglie sulla Terra in una replica delle loro sembianze mentre i loro corpi rimangono a bordo di una missione spaziale pluriennale. Gli attori hanno parlato dello scioccante twist.

Sebbene i due uomini trascorrano un tempo limitato insieme durante la missione, quando il leader di una setta uccide la famiglia di David e brucia la sua replica, David non ha altra scelta che passare tutto il tempo da solo sulla navicella. Dopo che Cliff inizia a temere che David non riesca a sopravvivere nel suo isolamento, Lana (Kate Mara), la moglie di Cliff, suggerisce a David di usare la replica di Cliff per una pausa e di visitare la loro pittoresca casa e la foresta che la circonda.

"L'episodio parla di come l'isolamento ci colpisca a un livello così profondo e di come la connessione umana sia vitale per la nostra esistenza, felicità e salute", ha detto Kate Mara a TheWrap. "È davvero questo l'argomento di gran parte dell'episodio... È per questo che ho voluto farne parte".

Tutto va bene durante i viaggi di David sulla Terra, mentre lavora a un dipinto della casa di Cliff e Lana, anche se le cose iniziano a prendere una strana piega quando David (nella replica di Cliff) inizia a provarci con Lana. Nello spazio, Cliff si insospettisce delle intenzioni di David e gli proibisce di usare di nuovo la sua replica, inducendo David a tornare sulla Terra con la replica di Cliff e a commettere un atto di violenza contro Lana e il figlio di Cliff per pareggiare i conti.

"David ha subito un trauma molto serio: è isolato, letteralmente nello spazio, senza nessuno con cui parlare, tranne un ragazzo che è reticente e non vuole parlare con lui di nulla di significativo", ha detto Hartnett. "Al di là di ogni aspettativa che abbia mai avuto, trova quel piccolo barlume di speranza e quella piccola possibilità di amore e di connessione con il personaggio di Lana, e vederselo portare via di nuovo, sopportare di nuovo quel trauma, sarebbe troppo. Così fa qualcosa di terribile, creando così un potenziale legame tra lui e Cliff".

Nel frattempo, per i fan uno degli episodi della sesta stagione è già il peggiore di sempre per Black Mirror.

Alla fine dell'episodio, Cliff torna nello spazio, con la moglie e il figlio deceduti, trovandosi nell'esatto stato di dolore e isolamento che David aveva provato alcuni mesi prima, con Cliff che dovrà passare del tempo con l'uomo che ha decimato la sua famiglia.

"Si siede e si unisce a David e al loro reciproco isolamento e dolore e trova una compagnia, o muoiono entrambi lassù?", ha proseguito Hartnett. "Non sarà facile per Cliff tornare sulla Terra. Tutti pensano che abbia ucciso sua moglie, è una cosa orribile".