Black Mirror 6: i nuovi poster ufficiali promettono una stagione terrificante

Dopo l'entusiasmante trailer ufficiale di Black Mirror 6, i fan della serie distocica di Charlie Brooker non vedono l'ora di tuffarsi nelle inquietudini di questi nuovi episodi che avranno un cast di prim'ordine, in cui spiccano Aaron Paul, Josh Hartnett, Zazie Beetz e Salma Hayek. Da poche ore sono disponibili anche dei nuovi e imperdibili poster.

I poster stilizzati dell'attesa sesta stagione di Black Mirror anticipano in qualche modo le inquietanti storie che ci aspettano. Serie antologica in cui ogni episodio è una storia a sé stante, Black Mirror si concentra in gran parte su narrazioni che hanno luogo in un futuro prossimo distopico. La serie ha esordito in Gran Bretagna nel 2011 su Channel 4 prima di passare a Netflix a partire dalla terza stagione nel 2016. Tuttavia, Black Mirror è rimasta in un limbo dal 2019 a causa di trattative sui diritti di proprietà intellettuale.

Infatti, i diritti di Black Mirror sono rimasti alla società madre di House of Tomorrow, Endemol Shine Group, acquisita da Banijay Group nell'estate del 2020. Di conseguenza, Netflix non ha potuto ordinare altre stagioni di Black Mirror finché non ha trovato un accordo con Banijay. Un'altra buona notizia è che la stagione 6 di Black Mirror contiene più episodi della stagione 5, cinque contro tre. Si tratta comunque di un episodio in meno rispetto alle stagioni 3 e 4, ma dovrebbe essere un gradito ritorno per i fan della serie antologica.

Questa attesa di quattro anni terminerà a breve, quando Black Mirror tornerà su Netflix il 15 giugno prossimo.

Tutti e cinque i poster non solo sono abbastanza eleganti e colorati da catturare l'attenzione, ma comunicano anche le qualità inquietanti e sinistre che sono diventate sinonimo dello show attraverso le linee guida e il suo immaginario. I cinque film/episodi della sesta stagione sono intitolati "Joan Is Awful", "Loch Henry", "Beyond The Sea", "Mazey Day" e "Demon 79".