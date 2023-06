Black Mirror 6, Salma Hayek è rimasta disgustata da una scena

Black Mirror è una serie antologica, in quanto scenari e personaggi sono diversi in ogni episodio. La fiction, ambientata nel futuro, ma in realtà ispirata al mondo di oggi, è incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove tecnologie.

Una delle ultime puntate della sesta stagione di Black Mirror, dal titolo "Joan is Awful" presenta una sequenza particolarmente "eccessiva", al punto da entusiasmare la star dell'episodio Annie Murphy.

Stiamo parlando ovviamente del momento nella chiesa, in cui il personaggio dell'attrice, che sarebbe una rappresentazione di Salma Hayek, dopo aver ingerito numerosi lassativi con indosso un costume da cheerleader, interrompe una cerimonia per poi defecare di fronte a tutti.

"Non mentirò, non vedevo l'ora di girare" ha commentato Murphy durante un'intervista a The Wrap.

"Penso che sia un momento davvero ridicolo e disgustoso...per questo ci siamo divertiti tanto. Poi abbiamo girato tutti lo stesso giorno, quindi vedere la reazione di tutti a quel momento è stato impagabile".

D'altra parte, Salma Hayek si è approcciata in maniera opposta alla cosa, apparendo visibilmente disgustata da ciò che doveva fare.

"Salma ha avuto una reazione abbastanza negativa, non voleva farla quella scena. Ma posso capirla, lei è una donna di classe" ha commentato Murphy.

La reazione dell'interprete tra l'altro risulta molto in linea con quello che è il carattere del suo personaggio nella sceneggiatura.

Se non l'avete letta, ecco qui la nostra recensione della nuova stagione di Black Mirror. Inoltre, sapevate della lite tra Salma Hayek e Channing Tatum?