Black Mirror 6: una star di Game of Thrones è irriconoscibile in un episodio della serie

Dopo un periodo di assenza di cinque anni, Black Mirror è tornato con la Stagione 6 e ormai appare sempre più evidente come la sua capacità di prevedere gli orrori del mondo iper-tecnologico che stiamo vivendo si sia chiaramente appannata. Tuttavia, nei nuovi episodi non sono mancate le sorprese, come rivedere una vecchia star di Game of Thrones.

Stiamo parlando di Daniel Portman, che ha interpretato Podrick Payne in Game of Thrones, apparendo in un totale di 35 episodi nel corso delle otto stagioni dello show HBO. Questa settimana lo abbiamo rivisto in "Loch Henry", il secondo episodio della sesta stagione di Black Mirror.

A giudicare dalle persone che si sono riversate online per twittare sull'episodio di Black Mirror in cui è presente Portman, la maggior parte del pubblico non l'ha riconosciuto nel suo nuovo ruolo. Molti dei tweet sull'argomento parlano di come l'attore sembrava avesse un aspetto familiare, senza avere idea di chi fosse. Una volta cercato online, hanno scoperto che si trattava dell'interprete di Podrick Payne.

La sesta stagione di Black Mirror non ha convinto molto i fan della serie che si sono spinti a definire uno degli episodi come il peggiore di tutto Black Mirror. Ci stiamo riferendo in particolare all'episodio intitolato Mazey Day, che vede al centro il personaggio di Zazie Beetz, che al termine della storia fa una scoperta davvero sconvolgente che i fan hanno decisamente mal digerito perché ritenuta poco in linea con le atmosfere e i toni che la serie ha sempre mantenuto.

Nelle ultime ore sono poi usciti i punteggi raggiunti su Rotten Tomatoes. Per quanto riguarda i giudizi della critica, Black Mirror 6 si è assestato su un punteggio del 73%, dato che scende ulteriormente per quanto riguarda il responso del pubblico di spettatori, ancora più impietoso e che ha assegnato allo show un 62% di gradimento.