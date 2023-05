Black Mirror 6, il nuovo trailer suggerisce una distopia più imminente del previsto

Dopo il nuovo, inquietante trailer di Black Mirror, il canale YouTube di Netflix pubblica una seconda clip sulla pluripremiata serie TV prodotta da Charlie Brooker. Cosa ci attenderà nei prossimi cinque episodi?

"Siamo tornati" scrive l'account Netflix come descrizione del video. "Rieccoci in Black, con un pizzico di Red! La sesta stagione di Black Mirror di Charlie Brooker ritorna con 5 nuove storie rivoluzionarie. La stagione più imprevedibile, inclassificabile e inaspettata di sempre – e solo su Netflix". Il riferimento ai colori rimanda al titolo della quinta puntata (Red Mirror), nonostante sia ancora sconosciuto il motivo del gioco linguistico. Sarà forse un horror?

Nel cast, ricordiamo la presenza di Aaron Paul (Breaking Bad, American Woman, Il diritto di uccidere) e Salma Hayek (Wild Wild West, Dogma, Desperado), mentre le trame delle storie saranno estremamente variegate: basti pensare a quella ambientata negli anni '70, o in una versione alternativa del 1969. In generale, il trailer suggerisce come il futuro distopico sia più ravvicinato – fisicamente e mentalmente – di quanto ciascuno di noi possa credere. A testimoniarlo è perfino la home di Netflix, che rappresenta peraltro un omaggio alla piattaforma ospitante la serie.

Tra i numerosi riconoscimenti, Black Mirror ha conseguito l'International Emmy Award nel 2012 come miglior miniserie televisiva e l'Emmy Award come miglior film per la televisione (San Junipero, scritto da Charlie Brooker e diretto da Owen Harris). Infine, l'episodio USS Callister (Charlie Brooker e William Bridges, Toby Haynes) si è aggiudicato ben quattro premi Emmy.

Per approfondire il futuro della saga, non perdetevi la trama degli episodi di Black Mirror 6.