Black Mirror 7, cosa vedremo nell'episodio sequel di USS Callister?

Black Mirror tornerà su Netflix con la settima stagione : la serie antologica porta sul piccolo schermo il lato oscuro della tecnologia ma, più recentemente, Charlie Brooker ha iniziato a discostarsi da un tema che "è stato superato dalla realtà". Cosa dobbiamo aspettarci dunque dai nuovi episodi di Black Mirror?

Le notizie sono ancora scarne, ma l'annuncio ufficiale anticipava una grande novità per la serie: con la nuova stagione, infatti, debutterà anche una puntata sequel di USS Callister, primo episodio della quarta stagione dello show. Non era mai successo prima della storia di Black Mirror: trattandosi di una serie che propone storie chiuse ad ogni puntata, desta sicuramente molta curiosità da parte dei fan che avrebbero certamente voluto approfondire alcune storie più di altre.

La settimana stagione svelerà anche cosa è accaduto dopo la morte di Robert Daly, protagonista e villain di USS Callister? Possiamo fare qualche supposizione: come ricorderete, Daly (interpretato da Jesse Plemons) è stato il co-fondatore di gioco online multiplayer di massa ma la sua posizione è sempre stata poco riconosciuta dai suoi colleghi. Molto solitario e frustrato, Daly ha creato all'interno del videogame una simulazione simile a Star Trek dove, grazie a un prelievo di DNA, i suoi colleghi si sono tramutati nel suo equipaggio e lui ne è il capitano. L'arrivo della nuova assunta che Daly prontamente trasforma in un membro del suo equipaggio però stimola gli altri a ribellarsi fino ad uccidere quello che è ormai il suo ex capitano.

Lontano dal folle Daly, cosa ne sarà dell'equipaggio? Secondo l'anteprima al Next on Netflix, pare che i guai siano solo all'inizio: l'equipaggio potrebbe essere in grado di non sviluppare del tutto l'autonomia che crediamo, e quindi venire sottomessi ancora una volta da un folle "padrone". Resta probabile anche l'opzione dello sviluppo di un lato ancora più oscuro del gioco online adesso che il suo co-fondatore è morto.

Non ci resta che attendere il 2025 per scoprirlo: nell'attesa potete recuperare la nostra recensione di USS Callister.

