Black Mirror 7: tutto ciò che dovete sapere sulla nuova stagione di Netflix

In queste ore Netflix ha annunciato a sorpresa Black Mirror 7, nuova incarnazione della popolare serie tv di fantascienza creata da Charles Brooker.

Attualmente le informazioni note sono davvero poche, fatta eccezione per il fatto che Black Mirror 7 debutterà su Netflix nel corso del 2025, con una data più specifica che sarà resa nota prossimamente dalla piattaforma di streaming on demand.

Inoltre, sappiamo anche che la nuova incarnazione dello show antologico sarà composta da un totale di sei nuovi episodi, di cui solo cinque saranno originali: tra questo nuovo ciclo di puntante, infatti, ci sarà anche un sequel USS Callister, celebre puntata arrivata nel corso della quarta stagione: la notizia è stata confermata ufficialmente da Netflix durante l'evento Next on Netflix tenutosi in queste ore presso il cinema e spazio culturale Picturehouse Central di Londra, dunque i fan della puntata originale possono già iniziare a festeggiare.

USS Callister è una delle puntate più amate di Black Mirror: la trama segue Daly, interpretato da Jesse Plemons, un programmatore solitario che ha co-fondato un popolare gioco online multiplayer di massa. Il frustrato Daly simula un'avventura spaziale in stile Star Trek all'interno del gioco, usando il DNA dei suoi colleghi per crearne cloni digitali e guidandoli come capitano dell'astronave USS Callister. Ma la neo-assunta Nanette Cole, interpretata da Cristin Milioti, finisce per incoraggiare gli altri membri dell'equipaggio a ribellarsi al loro capitano. La puntata era scritta dal creatore della serie Charlie Brooker e William Bridges, con Toby Haynes alla regia.

