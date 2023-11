Black Mirror 7, tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie tv Netflix

Netflix ha rinnovato Black Mirror per una settima stagione dopo il successo ottenuto dalla stagione precedente, che aveva registrato numeri impressionanti tra gli abbonati alla piattaforma, nonostante la critica sia divenuta sempre più tiepida nei confronti della serie di Charlie Brooker. Ecco tutto quello che sappiamo finora della nuova stagione.

Creata da Charlie Brooker, la serie analizza i potenziali lati oscuri della tecnologia moderna e i luoghi inquietanti in cui questi progressi potrebbero portare l'umanità. Grazie all'impiego di nuovi registi e attori in ogni episodio, la serie racconta un'ampia varietà di storie emozionanti e stimolanti. Black Mirror è iniziata nel 2011 come serie britannica prima di continuare come serie originale Netflix a partire dalla terza stagione.

Anche se non c'erano dubbi, il più grande aggiornamento riguardante la popolare serie antologica è che la stagione 7 di Black Mirror è stata ufficialmente confermata. L'annuncio è arrivato a pochi mesi dalla conclusione della sesta stagione ed è stato anche accertato il ritorno del creatore Charlie Brooker e delle produttrici Annabel Jones e Jessica Rhoades. Non si sa ancora nulla sulla data di uscita di Black Mirror 7, anche se è chiaro che non ci sarà una lunga pausa come nelle stagioni precedenti.

Il fatto che il rinnovo sia arrivato così presto rispetto al passato, è una dimostrazione dei numeri soddisfacenti ottenuti dalla sesta stagione su Netflix.

Il cast della stagione 7 di Black Mirror non è ancora stato annunciato, dato che la serie antologica coinvolge ogni stagione nuovi attori per ogni episodio. Il cast della stagione 6 di Black Mirror era stato uno dei più ricchi di star dell'intera serie, con vincitori di Emmy come Annie Murphy e Aaron Paul, star emergenti come Zazie Beetz e Danny Ramirez e leggende di Hollywood come Salma Hayek. Con la crescente popolarità dello show, non è improbabile l'arrivo di molti altri attori noti nella stagione 7 di Black Mirror.

Le trame dei prossimi episodi di Black Mirror non saranno rivelate se non a ridosso della loro distribuzione in streaming. Tuttavia, sembra che ci sia l'intenzione di cambiare le cose con gli episodi "Red Mirror" introdotti nell'ultima stagione. Alcuni ritengono che gli episodi "Red Mirror" non siano all'altezza delle storie standard di Black Mirror.

Il creatore della serie, Charlie Brooker, aveva parlato del motivo per cui gli episodi della sesta stagione di Black Mirror sarebbero stati così diversi: "Non voglio sentirmi come chiuso in una scatola dove devo scrivere un episodio sulle NFT o su qualsiasi altra nuova tecnologia di oggi. Non è questo l'obiettivo dello show".